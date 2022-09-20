20 bin asker ve polis, gazi unvanı için Meclis’teki yasayı bekliyor

20 Eylül 2022 Salı, 04:00

Terörle mücadelede yaralanan ancak yaralanma oranı yüzde 40’ın altında kalması nedeniyle “gazi kabul edilmeyen” binlerce asker ve polis, bu Gaziler Günü’nde de burukluk yaşıyor. Gazi sayılmayan gazilerin hakları için farklı partiler tarafından verilen toplam 15 yasa teklifi ise halen Meclis’te bekliyor.

15 YASA ÖNERİSİ VAR

Altı yılda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter gibi isimlerin de ilk imzacısı olduğu beş farklı partinin konuya ilişkin verdiği toplam 15 yasa teklifi, komisyona dahi gelmedi. Bu nedenle arasında kalbinde mermi olan, yedi kurşun yiyen, atardamarına kurşun değenlerin de olduğu binlerce gazi sayılmayan, bu yıl da Gaziler Günü’nü hakları için mücadele ederek kutladı.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Kabul Edilmeyenler Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, “Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis gazilik onurlarını halen alamadı” dedi. Maluliyet yetersizliği gerekçesiyle resmi olarak gazi olamadıklarını vurgulayan Polat, yasa tekliflerine işaret ederek “Bir türlü komisyona gelmiyor. Neden gelmiyor? Bu vatan evlatları, siyaset üstü bir konuda siyasi çekişmelere kurban gidiyor” tepkisini gösterdi.

"SÖZ BULAMIYORUZ"

Her yasama yılında konunun gündeme geldiğini ancak bir arpa boyu yol alınamadığını aktaran Polat, “Bizden haberdar olmayan ne bir siyasetçi ne de bir bürokrat kaldı. Hepsi de ‘Haklısınız’ diyor, ‘Sizler gönüllerimizin gazilerisiniz’ diye avutuyorlar. Gönüllerin gazisi değil, devletin resmi gazisi olmak istiyoruz. Çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak, öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunu çok görmeyin” ifadelerini kullandı. “Bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bizler kim için vurulduk?” diye soran Polat, “6 milyon sığınmacıya bakan devletimiz, 20 bin gazi sayılmayan asker ve polise sahip çıkamıyorsa söylenecek söz bulamıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Yönter tarafından 9 Nisan 2021’de verilen ve 19 aydır komisyona bile gelmeyen teklifin ivedilikle Meclis’ten geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

"AYRIMCILIK KALKSIN"

Derneğin Ankara Şube Başkanı Ertuğrul Gazi Demir ise “Gaziler arasında ayrımcılığın kaldırılmasını istiyoruz” tepkisini gösterdi. Demir, şunları kaydetti: “15 Temmuz gazileri için KHK çıkarıldı. 15 Temmuz’da yaralananları, yaralanma oranına bakılmaksızın gazi saydılar, biz güneydoğuda yaralanan asker ve polisleri kapsam dışı bıraktılar. FETÖ terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi? Bizler bu ülkenin üvey evlatları mıyız? 15 Temmuz’da Tokat yiyen imam gazi sayılıyorsa Beşiktaş Arena Stadyumu’nda bombalı eylemde yaralanan polisler neden gazi sayılmıyor?”