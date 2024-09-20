20 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:13

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:13

MANİSA ilinde 20 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-20 2024-09-20 09:00:18.312-2024-09-20 15:00:26.482 saatleri arasında Örencik; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu, , İsimsiz3, İsimsiz4, örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 09:00:41.461-2024-09-20 12:00:48.102 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 09:00:41.461-2024-09-20 12:00:48.102 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 09:00:41.461-2024-09-20 12:00:48.102 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 09:00:41.461-2024-09-20 12:00:48.102 saatleri arasında Yağcılar; , BURSALI, bursalı, YENEN, PAŞA, ÖNDER, YUSUF GÖK, İsimsiz20, İsimsiz21, uyanık, uyanık sokak, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, atlıata, arslan, kostak, sancaklı, BİLGİLİ, İsimsiz49, İ.CERAN, atsızata sk, İsimsiz55, i.ceran, İsimsiz60, ARINÇ, parlayan, adnan menderes, çetin, BALABAN, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, parlayan, FATİH, çiftlik, uyanık, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., Çiftlik Sk., İ. Ceran Sk., İsmetpaşa Cd., çiftlik, yozgatlı sokak, yagcılar, yağcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 09:00:41.461-2024-09-20 12:00:48.102 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 09:00:41.461-2024-09-20 12:00:48.102 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Bağyolu; bağ yolu iç yolu, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağyolu, bagyolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bağyolu gülbahçe yolu, İsimsiz1, karayağıt, İsimsiz5, , Üçpınar Yolu, Osmancalı Yolu, çullu, BAĞYOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; karacaahmet, şehit küme evleri, EFE, Doğan Küme evleri, karaca ahmet küme evleri, karacaahmet , karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, İsimsiz49, karaca ahmet küm.ev., efe kümeevler, karacaahmet küme evleri, İsimsiz36, karacaahmet, İsimsiz1, karacaahmet.., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Muradiye; 404, VATAN, çavuş, 79. Sk., 410, ATA, İZCİ, 83, Şahane Sk., İSTASYON, Ödemiş Sk., Çullu Cd., Çavuş Sk., ZÜBEYDE HANIM, TÜMEN, TARLA, fırın, Revir Çk., Posta Sk., PEHLİVAN, OKUL, Meriç Sk., MERCAN, KÜÇÜK ÇAYİÇİ, yağhane, Karataş Sk., zümrüt, GEDİZ, Fabrika Sk., Durmu Çk., Defne Sk., Bülbül Sk., Barış Sk., BAHÇE, UMUT, 87, 85, 77, 75, 405. Sk., 400. Sk., 38, 21. Sk., manolya, 410, göksu kümeevler, gökdu kümeevler, 1, 95, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, MANOLYA, DURMUŞ Çk., BARIŞ, TARLA, DURMUŞ ÇIKMAZI, İSTASYON ÇIKMAZI, FABRİKA, TARLA, egitmen, İsimsiz150, karahayıt kümeevler, MUHASEBE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Üçpınar; fevzi çakmak, balkan, mezarlık, lale, YASEMİN, Şengör Sk., İçen Sk., İnönü Cd., Üçpınar Yolu, Çeşme Sk., Yağmur Sk., Tunç Sk., Tabanca Sk., Sırmalı Sk., Sümbül Sk., PINAR, Poyraz Sk., Paşa Sk., Okul Sk., NAZİRE, Mezarlık Sk., Mert Sk., MERKEZ, Manav Sk., Küçükçayiçi Sk., Katip Sk., Karakol Sk., Gümüş Sk., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Fevzi Çakmak Cd., Fatma Hanım Sk., Değirmenci Sk., Dere Sk., Demir Sk., Barış Sk., Bahar Sk., Ara Sk., 4. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 1. Aralık Sk., lale, yeniüçpınar, kabristan, DEVECİ, ZAMBAK, balkan, lale sk, cemile nine, defne sokak, çamlık, mezarlık, büyükarpaçay, harmanyeri, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz64, MEVSİM, İsimsiz59, irlik, İsimsiz55, İsimsiz54, harmanyeri, İsimsiz49, demir sk, sengör, pınar, nazire, özlem, İsimsiz32, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz18, İsimsiz16, pazarçeşme, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Kocakoru; Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, kocakoru, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Gülbahçe; gülbahçe, GÜLBAHÇE, Üçpınar Yolu, Gülbahçe Köyü İç Yolu, bağyolu gülbahçe yolu, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, pazarçeşme, İsimsiz2, gülbahçe, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Çamlıca; çamlıca, Çamlıca Kümeevleri, İsimsiz6, çamlıca, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Bostanlar; Bostanlar Köyü İç Yolu, bostanlar , bostanlar iç yolu, BAĞYOLU BOSTANLAR, BOSTANLAR ÇAMLICA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Avdal; Osmancalı Yolu, Avdal Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçüksümbüller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Yağcılar; yağcılar, cumhuriyet meydanı, yagcılar, yozgatlı sokak, çiftlik, İsmetpaşa Cd., İ. Ceran Sk., Çiftlik Sk., Çayırlar Sk., Uyanık Cd., cumhuriyet meydanı, uyanık, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, FATİH, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz69, BALABAN, çetin, adnan menderes, parlayan, ARINÇ, İsimsiz60, i.ceran, İsimsiz55, atsızata sk, İ.CERAN, İsimsiz49, BİLGİLİ, sancaklı, kostak, arslan, atlıata, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, uyanık sokak, uyanık, İsimsiz21, İsimsiz20, YUSUF GÖK, ÖNDER, PAŞA, YENEN, bursalı, BURSALI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Sarınasuhlar; Sarınasuhlar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Şamar; şamar, ŞAMAR, İsimsiz6, İsimsiz5, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Karaali; karaali, Menemen Cd., Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, İsimsiz34, Karaali, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz13, ARAZİ, Karaali, İsimsiz10, İsimsiz9, 302, İsimsiz7, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz189, İsimsiz188, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz187, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Evrenos; evrenos__, evrenos_, evrenos, evrenos, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz102, , 307, 307, 307, 307, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, İsimsiz2, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, ARAZİ, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz77, 307, İsimsiz81, İsimsiz83, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz89, 307, İsimsiz92, ARAZİ, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, 307, 307, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz116, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz126, İsimsiz127, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Muradiye; , yercan, ışıklar, SANATKARLAR, kazımkarabekir, YERCAN, IŞIKLAR, kazımkarabekir, KAMPÜS BULVARI, MURADİYE AKGEDİK, kazım karabekir, 10. Sk., 16. Sk., 18, 21. Sk., 22. Sk., 26. Sk., 31. Sk., 34. Sk., 38, 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42, 55. Sk., 6, 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 67. Sk., 71. Sk., 73. Sk., 88 Sk., 89 Sk., 90, 91, Akın Sk., AYVALI, BAYINDIR, CAMCI, cami, DEDE, Dede Çk., Dede, Dr. Orhan Aksoy Cd., şirin, GEDİZ, GÖKSU, Halil Efe Sk., HÜRRİYET, Işıklar Sk., Kahraman Sk., Karataş Sk., KAZIM KARABEKİR, Kıvrak Sk., Menemen Cd., MESİR, MOLLA, PEHLİVAN, POLATKAN, Site İçi Yolu, AKGÜN, topbaş, Yorğancı Sk., ZORLU, ZÜBEYDE HANIM, ÇALIŞKAN, Çimen Sk., spil sokak, Ödemiş Sk., Özdemir Sk., İSTASYON, ÜRGEN, Selanik, 79. Sk., 47, çavuş, VATAN, 88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Akgedik; , akgedik taki, akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Karaali; , Manisa Menemen Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Uzunburun; , akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Akçaköy; , İsimsiz1, AKÇAKÖY KOZAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Büyüksümbüller; , İsimsiz2, İsimsiz3, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Durasıllı; , DURASILLI, Durasıllı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında İlyasçılar; , İlyasçılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Kışlaköy; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, Kışlaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Kozaklar; , ARAZİ, kozaklar yolu, KOZAKLAR, AKÇAKÖY KOZAKLAR, Kozaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Küçükbelen; , İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, küçükbelen iç yolu, KÜÇÜKBELEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Maldan; , Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN, MALDAN, MALDAN, MALDAN, ARAZİ, Maldan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz4, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Otmanlar; , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, Pınarköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Sakallı; , İsimsiz3, İsimsiz4, Sakallı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Seyitli; , seyitli, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, SEYİTLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Süngüllü; İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz3, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Uzunlar; , uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, UZUNLAR, İsimsiz24, ARAZİ, İsimsiz31, İsimsiz32, uzunlar, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Yaylaköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Yuntdağyenice; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu, YUNTDAĞYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Karakılıçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:43.821-2024-09-20 18:00:00.992 saatleri arasında Keçiliköy OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-20 2024-09-20 09:00:31.577-2024-09-20 13:00:41.773 saatleri arasında Cumhuriyet; 324. Sk., , Fevzipaşa Cd., 35., 345. Sk., 343. Sk., 341. Sk., 326., 322. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-20 2024-09-20 09:00:34.05-2024-09-20 15:00:42.231 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Gördes Köprübaşı Yolu, , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 09:00:34.05-2024-09-20 15:00:42.231 saatleri arasında Atatürk; , Gördes İç Yolu, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, Gördes Köprübaşı Yolu, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 15:00:52.718-2024-09-20 17:00:04.327 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Gördes Köprübaşı Yolu, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patıka elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 15:00:52.718-2024-09-20 17:00:04.327 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, , Beşeylül, Beşeylül, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-20 2024-09-20 10:00:24.137-2024-09-20 16:00:31.812 saatleri arasında Halılar; İsimsiz41, İsimsiz2, İsimsiz1, halılar, Halılar köyü iç yolu, İsimsiz16, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz3, İsimsiz42, İsimsiz43, tekeliller, Halılar Köyü Yolu, , İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:24.137-2024-09-20 16:00:31.812 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:24.137-2024-09-20 16:00:31.812 saatleri arasında Karşıova; İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında Çampınar; İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında Şehitlioğlu; İsimsiz20, , Hacı Bekirler Mahallesi İç Yol, Hacı Bekirler İç Yol, Şehit Oğlu Köyü İç Yolu, Şehitoğlu Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz76, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz85, İsimsiz87, çaymah. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında Ahmetli; İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz24, İsimsiz19, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz1, Ahmetli Köyü İç Yolu, Ahmetli Köyü İç Yol, Ahmetli Köyü Yolu, , İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, eski selendi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında İbrahimağa; , İbrahim Ağa Köyü İç Yolu, İbrahimağa Köyü Yolu, İbrahimağa Köyü İç Yol, İbrahimağa Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında Papuçlu; , Pabuclu Mahallesi Dış Yol, Papuçlu Köyü Yolu, Papuçlu Köyü İç Yolu, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz50, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz78, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında Sarnıç; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 10:00:58.574-2024-09-20 16:00:05.755 saatleri arasında Şeremet; , Şeremet Köyü Yolu, Şeremet Köyü İç Yol, Şeremet Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz38, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz69 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Kırançiftliği; KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, Kırançiftliği Caddesi, İsimsiz4, İsimsiz2, kırançiftliği sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Çınarlıkuyu; Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Çamköy; çamköy, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, yeni-2, yeni-2, yeni sokak, İsimsiz26, İsimsiz25, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Karayenice; karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, halıtlı, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, halıtlı, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-20 2024-09-20 16:00:19.822-2024-09-20 18:00:26.395 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.