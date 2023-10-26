20 milyon lira değerinde: Sahte kanser ve AIDS ilacı ele geçirildi!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:55

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:41

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Ümraniye ve Beyoğlu’da 2 adreste kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depolarla ilgili belirlenen bir kişi takibe alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin kaçak ve sahte ilaç depoladığı anlaşıldı. Belirlenen 2 depoya 19 Ekim tarihinde baskın yapıldı. Bir şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan aramada 113 bin 188 tablet, ampul, flakon içerisinde bulunan sahte ilaç ele geçirildi. İlaçların çoğunun lösemi, ilik kanseri, akciğer kanseri, üst solunum yolu hastalıkları, kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu belirlendi.

Ayrıca doğuştan antikor üretiminin bozulduğu bağışıklık yetersizliğinde kullanılan ilaçlarla doğuştan AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü hastalıkların tedavisinde kullanılan kaçak ve sahte ilaçlar da operasyonda ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheli hakkında “Kaçakçılık” ile “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretme veya satma” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.