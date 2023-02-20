20 Şubat 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 08:38

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 08:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

Özellikle Marmara'da yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışları (5 - 20 cm) beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte deprem bölgesi ve diğer illerde hava durumu...

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu doğu kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri ile Adana, Hatay ve Osmaniye yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmakta.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bitlis çevreleri ve Van'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı