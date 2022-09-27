2018’de raylara inmesi planlanan yerli tren projesi bir kez daha ertelendi

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Ulaştırma alanındaki tutturamadığı hedeflerini sürekli erteleyen, her yeni açıklanan tarihi de “müjde” olarak duyuran iktidar, milli tren projesinde aynı senaryoyu sahneliyor. 2013’te tanıtılan ve 2018’de raylara ineceği açıklanan elektrikli “milli tren” için sürekli yeni bir tarih açıklanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce 2020 sonunda hizmete alınacağını açıkladığı tren için son olarak 2022 sonunu işaret etti.

Milli tren için sondokuz yılda değişen bakanlar tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

- Hedef 2018’di: Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aralık 2013’te katıldığı Milli Tren Projesi Tanıtım Töreni’nde, söz konusu trenlerinin 2018’de raylarda olacağını söyledi.

- Bakan değişti: Ocak 2020’de iktidara yakın bir gazeteye konuşan dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da “Milli Elektrikli Tren Setini de 2020 yılı içinde raylara indireceğiz” açıklamasını yaptı.

- Aralık 2020 oldu: Turhan’ın ardından göreve getirilen Bakan Karaismailoğlu, Haziran 2020’de Sakarya’da TÜVASAŞ’a yaptığı ziyarette, Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin yıl sonunda raylarda hizmet vermeye başlayacağını söyleyerek 2020’nin sonunu işaret etti. Günler sonra Milli Elektrikli Tren Seti’nin Fabrika Testleri Töreni’nde konuşan Karaismailoğlu “2020 hedefini” yineledi.

- ‘Çok kısa süre’: Karaismailoğlu, Kasım 2021’de yaptığı açıklamada, “ilk milli ve yerli elektrikli tren üretimi için çalışmaları da tamamladıklarını belirterek, “Trenlerimiz çok kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” diye konuştu. Ancak bu açıklamanın üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

- ‘Yaz sonu’: Nisan 2022’de ulaştırma muhabirleriyle iftar programında bir araya gelen Karismailoğlu, “Yerli ve milli trenimiz tahmini yaz ayları içinde yolcu taşımaya başlayacak” sözleriyle Haziran-Ağustos 2022 dönemini işaret etti.

- 2022’ye ertelendi: Aralık 2021’den bu yana milli elektrikli trenin 2022 yılında raylarda olacağını birçok kez tekrarlayan Karaismailoğlu, son olarak önceki gün iktidara yakın bir gazeteye verdiği röportajda “Bu yıl içinde yolcu taşımaya başlayacağız” açıklamasıyla projeye yönelik ertelemeleri sürdürdü.