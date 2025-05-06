2020’den bu yana engelli bakım merkezlerinde en az 13 şiddet ve istismar olayı yaşandı: Koruyamıyorlar!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 07:36

Sakarya Arifiye’deki Fatma-Hamit Atay Otizm, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan otizmli 35 yaşındaki Abdülkerim Musti iddiaya göre ihmal nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bakım merkezlerindeki ihmal konusu yeniden gündeme geldi. 2020 yılından bu yana en az 13 ayrı bakım merkezinde engelli bireylere şiddet, istismar ve kötü muamele uygulandığı görüldü.

OLAYLARIN BAZILARI

2020 yılında özel bakım merkezinde bir bakıcının engelli bir çocuğa şiddet uyguladığı, 2022 yılında Sultanbeyli’de otizmli Oğuz Sercan Şevker’in özel bakım merkezinde elma yerken ihmal sonucu yaşamını yitirdiği, aynı yıl Malatya’da engelli Abdurrahman Ç’nin özel bakım merkezinde darp edildiği gündeme geldi.

2023 yılında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın denetiminde hizmet veren Erzurum Özel Güzide Bakım Merkezi’nde engelli bir bireyin bakıcı personel tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. 2024’te Büyükçekmece’de otizm spor okuluna giden zihinsel engelli bir öğrencinin, Tekirdağ’da da özel bakım merkezinde 72 yaşındaki bir hastanın darp edildiği, Niğde’de epilepsi hastası 9 yaşındaki Mustafa Çelik’in personelin şiddet uygulaması sonucu yaşamını yitirdiği, Çekmeköy’de otizmli 19 yaşındaki Arda C’nin dövüldüğü, Büyükçekmece’de bakanlığa bağlı bir bakım evinde 7 yaşındaki B.B’ye şiddet uygulandığı, yine yanı yıl Aydın’da bakım merkezinde kalan 9 yaşındaki otizmli bir çocuğun vücudunda morluklara rastlandığı ortaya çıktı.

4.7 MİLYON TL DESTEK

Ayrıca 2024’te aylık 4.7 milyon TL devlet desteği aldığı iddia edilen Niğde’deki Özel Güven Bakım Merkezi’nde kötü koşulların olduğu gündeme geldi. 2025 yılında ise İstanbul’da engelli bakım merkezinde bipolar duygu durum bozukluğu tedavisi gören K.A’nın cinsel istismara uğradığı öne sürüldü.

İLKEL KOŞULLARDALAR

Cumhuriyet’in konuştuğu otizmli oğlu olan A.D. isimli bir anne ise çocuğunu yerleştirmek istediği bakım merkezinin koşullarının çok ilkel olduğunu ve bu yüzden bırakamadığını öne sürdü. Anne A.D., “Bir kez kurum müdürüyle görüşme yaptık. ‘Çok ilkel şartlardalar. Uygun yer bulamıyoruz’ dedi” şeklinde konuştu.

‘SORUMLUSU İKTİDAR’

Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Bu ülkede, devlete emanet edilen çocuklar şiddete uğruyor, susturuluyor, istismar ediliyor, ölüme terk ediliyor. Engelli bireyler; yaşamlarının en savunmasız anlarında devletin şefkat elini değil, ihmalin ve şiddetin soğuk yüzünü görüyor. İstanbul’dan Malatya’ya, Niğde’den Aydın’a kadar uzanan bu karanlık tablo, sistematik bir çürümenin ve iktidar zihniyetinin göstergesi olan duyarsızlığın ürünüdür. Bu korkunç vakalar saymakla bitmezken bakanlık sadece “İnceleme başlattık” demekle yetiniyor. Bütün bu işkencelerin, kötü muamelelerin tek sorumlusu AKP iktidarıdır. Yaşananlar açıkça ihmal ve sorumsuzluktur. Devletin korumasındaki engellilerin dövülmesi, ellerinin ayaklarının bağlanması, cinsel istismara uğraması ya da bakımsızlıktan yaşamını yitirmesi sosyal devlet ilkesinin çöküşüdür. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a soruyorum: “Bunca skandala karşın o koltukta nasıl oturuyorsunuz? İstifa etmeniz için daha kaç canın yitip gitmesi gerekiyor?” dedi.