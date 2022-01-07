2021 yılının trafik bilançosu belli oldu

07 Ocak 2022 Cuma, 15:07

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılında 430 bin 204 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 194 bin 949’u sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi.

Bu kazalarda 2 bin 422 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 276 bin 935 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılında toplam 19 milyon 491 bin 403 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 15 milyon 699 bin 102 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.

HABER SAYISI YÜZDE 18 AZALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 15 bin 635 haber yansıdığı tespit edildi. 2021 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görülürken, çevrimiçi mecralarda çıkan haber sayısının 40 binden fazla olduğu kaydedildi. Medyada yer alan kaza haberleri ise geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 azalış gösterdi.