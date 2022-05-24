2022 Babalar günü ne zaman? Babalar günü nasıl ortaya çıktı?

24 Mayıs 2022 Salı, 14:20

8 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 'Anneler Günü'nün ardından gözler 'Babalar Günü'ne çevrildi. Babaları ile vakit geçirmek onlara hediye almak isteyenler 'Babalar Günü' ile ilgili hazırlıklara şimdiden başladı.

2022 Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü her yılın haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 19 Haziran 2022 pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Washington'da yaşayan John Bruce Dodd, 1910 yılında, 6. çocuğunun doğumu sırasında hayatını kaybeden annesinin ardından, hayatını çocuklarına bakarak geçiren babası William Smart'a özel bir gün armağan etmek amacıyla bu fikri ortaya attı.

Babasının bir yandan çiftlikte çalışıp öte yandan altı çocuğa bakmasının zorluklarını fark eden Dodd, Anneler Günü kutlanırken Babalar Günü`nün olmayışını büyük bir haksızlık olarak nitelendirerek, babasının doğum günü olan 5 Haziran gününün Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı.

Babalar günü bu çalışmalar sonrası ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'ın Spokane şehrinde kutlandı. Bu tarihten sonra ABD'nin diğer eyaletlerine kutlanmaya başlanan Babalar Günü resmi olarak 1924 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri daha sonra bir çok ülkede kutlanmaya başladı.

Bu tarihten sonra ABD'nin diğer eyaletlerine yayılan Babalar Günü için ilk resmi kutlama ise 1924'te ABD Başkanı Calvin Coolidge'in desteğiyle gerçekleştirildi.

1966 yılında dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayınladı.

Katolikler'in Babalar Günü'ne getirdiği yorum ise diğer araştırmacılardan çok farklı. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hazreti İsa anısına Mart ayının 19'unu St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan ediyor. Dünyanın dört yanında gelenekselleşen bu özel günde, çocuklar, sevgilerini gösterebilmek için en güzel maddi manevi armağanlarını yıllardır sunuyorlar babalarına.

Türkiye'de ise özellikle 1980'li yılların sonlarına doğru kabul gören Babalar Günü, yaygın bir şekilde kutlanıyor.



