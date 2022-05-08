Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Selvi Hanım’ın, ailemizin iki yeni üyesinin annesi Mine’nin, kızım Aslı’nın Anneler Günü kutlu olsun. Güzel ülkemizin güzel anneleri, gününüz kutlu olsun” dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 15:36
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

 “Selvi Hanım’ın, ailemizin iki yeni üyesinin annesi Mine’nin, kızım Aslı’nın Anneler Günü kutlu olsun. Güzel ülkemizin güzel anneleri, gününüz kutlu olsun.”


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