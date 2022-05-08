Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

08 Mayıs 2022 Pazar, 15:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Selvi Hanım’ın, ailemizin iki yeni üyesinin annesi Mine’nin, kızım Aslı’nın Anneler Günü kutlu olsun. Güzel ülkemizin güzel anneleri, gününüz kutlu olsun.”