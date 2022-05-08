Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Selvi Hanım’ın, ailemizin iki yeni üyesinin annesi Mine’nin, kızım Aslı’nın Anneler Günü kutlu olsun. Güzel ülkemizin güzel anneleri, gününüz kutlu olsun” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Selvi Hanım’ın, ailemizin iki yeni üyesinin annesi Mine’nin, kızım Aslı’nın Anneler Günü kutlu olsun. Güzel ülkemizin güzel anneleri, gününüz kutlu olsun.”
Selvi Hanım’ın, ailemizin iki yeni üyesinin annesi Mine’nin, kızım Aslı’nın #AnnelerGünü kutlu olsun. Güzel ülkemizin güzel anneleri, gününüz kutlu olsun.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 8, 2022
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