Meral Akşener'den 'Anneler Günü' mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü mesajında, “Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun” dedi.
Meral Akşener, Anneler Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Akşener’in mesajı şöyle:
“Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun.”
Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere;— Meral Akşener (@meral_aksener) May 8, 2022
Bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz...
#AnnelerGünü'müz kutlu olsun. pic.twitter.com/oCxfBphq40
Video Haberler
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Hande Fırat yazdı sildi
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- AKP'nin oy oranını yazdılar