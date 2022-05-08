Meral Akşener'den 'Anneler Günü' mesajı

08 Mayıs 2022 Pazar, 15:40

Meral Akşener, Anneler Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Akşener’in mesajı şöyle:

“Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım ve kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, bana dünya tatlısı torunlarımı armağan eden güzel kızım, aramızda olan, olmayan tüm annelerimiz, Anneler Günü'müz kutlu olsun.”