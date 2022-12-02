2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

16-22 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 10:46
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Kasım'da tercihleri alınan 2022-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.


2022- DUS Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı ösym

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