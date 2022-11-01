2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Ön Lisans sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Ön Lisans sonuçlarına nereden ulaşılacak?

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 13:26
2022 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşen KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin sitesi üzerinden açıklanacak sonuçlara geri sayım başladı. İşte ayrıntılar...

2022 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sitesi üzerinden ulaşılacak sonuçlar henüz açıklanmadı.

2022 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS Ön Lisans sonuçları 3 Kasım 2022 Perşembe günü açıklanacak. 

2022 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞILACAK?

Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.


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