2022 KYK burs ve kredi ücretleri açıklandı
2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi.
Öğrencilerin merakla bekledikleri KYK burs ve kredileri hakkında açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz” dedi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.
2021 yılı için belirlenen ücret; lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.
Her ay başında öğlencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta.
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