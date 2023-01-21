2022'de 38 kişi kaçak içkiden öldü

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 03:28

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’nun 2022 verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 837 bin 791 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2021’de 102, 2022’de ise 38 kişi de kaçak alkolden yaşamanı yitirdi. 4 bin 641 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Türkiye kişi başına tüketilen alkol miktarında sonuncu sırada olmasına karşın, alkolden alınan vergide ise üçüncü sırada.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, zamlarla birlikte insanların kaçak içkiye daha çok yöneldiğini söyledi. Aybaş, “Kaçak içki son 10 yıldır ülkemizde. Fiyatlar bu kadar artmaya devam ederse maalesef kullanımlar da artacak. Vergi oranları ne kadar çok olursa, o kadar kaçağa yöneleceklerdir” dedi.

(Özgür Aybaş)



Alınan vergilerin yaşam tarzına müdahale olduğunu belirten Aybaş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın sağlığı için sigara ve alkoldeki vergileri artırdıklarını söylüyor. Halkın sağlığını düşünüyorsa elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapsınlar. Bu zamları vatandaş için değil kendi dini düşünceleri için yapıyorlar. Bu da yaşam tarzına müdahaledir” ifadelerini kullandı.