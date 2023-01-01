2022'de Türkiye gündemine damga vuran olaylar: İntihar, facia, saldırı...

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

10 OCAK 2022: CEMAAT YURDUNDA İNTİHAR

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, 11 Ocak günü kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskılar ve yaşadığı gelecek kaygısını anlattığı bir videoyu sosyal medyadan yayımladıktan sonra yaşamına son verdi.



22 OCAK 2022: GAZETECİ SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI



“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. Karara, Kabaş’ın “kaçma ve saklanma ihitmalinin yüksek” olması gerekçe gösterildi.



25 NİSAN 2022: GEZİ’YE MÜEBBET



Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar açıklandı. Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise 18’er yıl hapis cezasına çarpıtılmasına da hepsinin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

25 HAZİRAN 2022: CİĞERİMİZ YANDI



Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 4. gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.



6 TEMMUZ 2022: DOKTOR ÖLDÜRÜLDÜ



Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan doktor Ekrem Karakaya, hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Karakaya’nın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından tüm Türkiye’de görev yapan doktorlar iki gün iş bıraktı.

30 TEMMUZ 2022: MANŞ’I YÜZEREK GEÇTİ

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş Denizi’ni geçen en genç Türk yüzücü oldu.



4 AĞUSTOS 2022: SORULAR SIZDI KPSS İPTAL EDİLDİ



ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. KPSS’de daha önce Yediiklim dergisinde yayımlanan soruların yer aldığı tespitiyle başlayan soruşturma devam ederken yayınevi kendilerine yapılan suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı” denildi.



20 AĞUSTOS 2022: KATLİAM GİBİ KAZALAR

Gaziantep, Nizip’de bir kazaya müdahale etmeye ve görüntülemeye giden ambulans, itfaiye ve gazetecilerin aracına yolcu otobüsü çarptı. Kaza sonucu 3 itfaiyeci, 4 sağlık personeli, 2 gazeteci ve 7 yolcu olmak üzere 16 kişi öldü ve 21 kişi yaralandı. Mardin, Derik’de iki aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale edenlere tır çarptı. Tır’ın kalabalığın arasına dalması sonucu 20 kişi öldü.

25 AĞUSTOS 2022: GÜLŞEN’E TUTUKLAMA

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatmasının ardından tutuklandı.



14 EKİM 2022: ‘SANSÜR YASASI’ KABUL EDİLDİ

AKP’nin kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen kanun teklifi, gazeteciler tarafından siyah maske ile protesto edildi, AKP’li milletvekilleri Genel Kurul’u terk ettiği için toplantı da yeter sayısına ulaşılamadı ve basın kartlarının iptalini düzenleyen tek madde kabul edildikten sonra Genel Kurul kapandı. Gazeteciler, görüşmeler sırasında “Sansür Yasası”nı siyah maskeyle protesto etti.

14 EKİM 2022: BARTIN’DA MADEN FACİASI: 42 ÖLÜ

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi, maden faciasında 42 kişi hayatını kaybetti.

13 KASIM 2022: TAKSİM’DE TERÖR SALDIRISI: 6 ÖLÜ



İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14’te meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstiklal Caddesi’ne bombayı bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu Ahlam Albashır İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



3 ARALIK 2022: 6 YAŞINDAN BERİ SİSTEMATİK İSTİSMAR



İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi, altı yaşındayken imam nikâhıyla tarikatın müridi Kadir İstekli’yle “evlendirdiği” ortaya çıktı. Söz konusu olay toplumda infial yarattı. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı.



14 ARALIK 2022: HALK İRADESİNE SAHİP ÇIKTI



Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla çalkalanıyor. Demokrasi çatısı altında buluşan altılı masa liderleri yargı darbesine tepki göstermek için bugün tarihi bir buluşmaya daha imza attılar. İstanbullular İBB Saraçhane binası önünde iradesine sahip çıktı.

