2023 resmi tatilleri ne zaman? 2023 milli ve dini bayramlar ne zaman?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:50

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 16:52

2023 yılı tatil günleri takvimine göre önümüzdeki yıl 4 gün izin alarak tüm sene boyunca toplamda 24 gün tatil yapmak mümkün olacak. Yılın 5 ayrı dönemindeki tatil fırsatları arasında 1,5 günlük izinle 9 güne çıkabilecek Kurban Bayramı tatili en uzun seyahat fırsatı olacak.

Bu yıl resmi tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de 2023’te yalnızca 4 gün izin alınarak 24 gün tatil yapmak mümkün.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kıştan çıkıp yaza hazırlanırken tatil severlerin ilk mola zamanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Ramazan Bayramı’nın son gününe denk geliyor. 21 Nisan Cuma-23 Nisan Pazar tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı döneminde, bayram arifesi olan perşembe günü, yarım gün izin alarak 4 gün tatil yapabilirsiniz.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın en uzun tatil fırsatı ise Kurban Bayramı döneminde olacak. 27 Haziran Salı günü yarım gün arife günü tatiliyle başlayan Kurban Bayramı tatili 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Bu durumda pazartesi ve yarım gün çalışılan arife günü izin alanlar için toplam 1,5 günlük izinle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2023 MİLLİ BAYRAMLAR HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ve cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 3 gün tatil yapmak mümkün.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 2023 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’ 2023 yılında çarşamba günü kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2023 yılında pazar gününe denk geliyor.