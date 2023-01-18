Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Ocak 2023 Türkiye'deki son depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ocak'ta son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Ocak 2023 Türkiye'deki depremler
Kandilli Rasathanesi, 15 Ocak 2023 Pazar günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...
18 OCAK 2023'TE NEREDE DEPREM OLDU?
18 Ocak'ta hissedilen son deprem, Kandilli Rasathanesi'nin resmî internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türkiye-İran sınır bölgesinde, 5.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, Van ve Hakkari'de hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER
13:14:16 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
13:12:00 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
13:08:12 -.- 5.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
11:56:05 -.- 1.8 -.- SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR)
11:07:05 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
11:06:26 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
10:54:52 -.- 3.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
10:09:03 -.- 2.4 -.- SURIYE
08:59:51 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
08:46:31 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
06:33:41 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
06:08:20 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:51:34 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
05:49:27 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
05:36:58 -.- 1.6 -.- ALTINTAS (KUTAHYA)
05:16:51 -.- 2.4 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM)
04:48:18 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA)
03:59:14 -.- 1.6 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE)
03:21:29 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:56:56 -.- 1.2 -.- KUSCU-DUZICI (OSMANIYE)
02:38:34 -.- 3.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
02:32:45 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:06:36 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
01:55:39 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:36:42 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:12:41 -.- 1.7 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
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