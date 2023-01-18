Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Ocak 2023 Türkiye'deki son depremler

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ocak'ta son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Ocak 2023 Türkiye'deki depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:38
Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Ocak 2023 Türkiye'deki son depremler
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Kandilli Rasathanesi, 15 Ocak 2023 Pazar günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...

18 OCAK 2023'TE NEREDE DEPREM OLDU?

18 Ocak'ta hissedilen son deprem, Kandilli Rasathanesi'nin resmî internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türkiye-İran sınır bölgesinde, 5.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, Van ve Hakkari'de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

13:14:16  -.-  2.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

13:12:00  -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

13:08:12  -.-  5.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

11:56:05  -.-  1.8  -.-   SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR)                       

11:07:05  -.-  2.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

11:06:26  -.-  2.3  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

10:54:52  -.-  3.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

10:09:03  -.-  2.4  -.-   SURIYE                                            

08:59:51  -.-  1.8  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

08:46:31  -.-  1.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           

06:33:41  -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

06:08:20  -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

05:51:34  -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

05:49:27  -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

05:36:58  -.-  1.6  -.-   ALTINTAS (KUTAHYA)                                

05:16:51  -.-  2.4  -.-   GULLUCE-OLTU (ERZURUM)                            

04:48:18  -.-  2.5  -.-   MESUDIYE-DATCA (MUGLA)                            

03:59:14  -.-  1.6  -.-   KUCUKAHMET-(DUZCE)                                

03:21:29  -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

02:56:56  -.-  1.2  -.-   KUSCU-DUZICI (OSMANIYE)                           

02:38:34  -.-  3.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

02:32:45  -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

02:06:36  -.-  1.6  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

01:55:39  -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

00:36:42  -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

00:12:41  -.-  1.7  -.-   KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)               


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