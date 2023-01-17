Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2023 bedelli askerlik sevk tarihleri

Yeni yılla birlikte bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Askerliğe gitmeye hazırlanan binlerce yurttaş 'Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?' sorusunun cevabını arıyor. 2023 bedelli askerlik sonuçları ve celp dönemleri ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:55
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2023 bedelli askerlik sevk tarihleri
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Bedelli askerlikten yararlanan yükümlüler celp ve sevk dönemini merakla bekliyor. 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu.  2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı.  2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde  açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerleri  e- Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

02 Şubat 2023


02 Mart 2023


06 Nisan 2023


04 Mayıs 2023


31 Mayıs 2023


06 Temmuz 2023


10 Ağustos 2023


07 Eylül 2023


05 Ekim 2023


09 Kasım 2023


07 Aralık 2023




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