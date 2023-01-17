Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2023 bedelli askerlik sevk tarihleri
Yeni yılla birlikte bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Askerliğe gitmeye hazırlanan binlerce yurttaş 'Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?' sorusunun cevabını arıyor. 2023 bedelli askerlik sonuçları ve celp dönemleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlikten yararlanan yükümlüler celp ve sevk dönemini merakla bekliyor. 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerleri e- Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Soylu’nun görünen yüzü!
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- 'Kafan hava alsın' demek suç mu?
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'den çıktı!