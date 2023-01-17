Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2023 bedelli askerlik sevk tarihleri

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:55

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:55

Bedelli askerlikten yararlanan yükümlüler celp ve sevk dönemini merakla bekliyor. 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerleri e- Devlet üzerinden Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama ekranından ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ



02 Şubat 2023





02 Mart 2023





06 Nisan 2023





04 Mayıs 2023





31 Mayıs 2023





06 Temmuz 2023





10 Ağustos 2023





07 Eylül 2023





05 Ekim 2023





09 Kasım 2023





07 Aralık 2023







