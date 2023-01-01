2023'e yeni isimlerle giriyoruz: Oktay Ekşi ve Murat Ağırel Cumhuriyet'te

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

Türk basınının çınarı Cumhuriyet, kuruluşunun 99. yılında kadrosuna güçlü kalemler katıyor. Yeni yılda Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine gönülden bağlı iki önemli gazeteci, yazı ve haberleriyle gazetemizde olacak.

YILLARIN GAZETECİSİ EKŞİ

Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin altı kurucu isimlerinden biri olan, Türk Basın Konseyi Onursal Başkanı Oktay Ekşi, yakında “özlenen” köşe yazılarıyla Cumhuriyet’e güç katacak.

(Oktay Ekşi)

Ekşi, onlarca ödülün yanı sıra İstanbul Üniversitesi tarafından “Fahri Doktorluk” (2003), Orta Doğu Üniversitesi tarafından “Üstün Hizmet Ödülü” (2006), Ankara Hukuk Fakültesi tarafından “Seçkin Hizmet”, Rotary International tarafından “yöresine, yurduna, ulusuna ve dünyaya sahip çıkanlardan biri” olduğu gerekçesiyle “Paul Harris Dostluk Ödülü” (1997) ve “Atatürk ilkelerine bağlı kişiliği ve Türk basınının özgürlük mücadelesine katkısı” nedeniyle Atatürk Socitey of America tarafından verilen ödüllerin de sahibi olmuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Sedat Simavi Ödülleri” kapsamında 2022 yılında “Uyuşturucu Kıskacındaki Türkiye” haberi ile “Gazetecilik Başarı Ödülü”nü alan Murat Ağırel de yeni yılda gündeme damga vuracak haberlerini Cumhuriyet’te duyuracak.

YILIN GAZETECİSİ AĞIREL

Ağırel, 23 Eylül 2008’de FETÖ kumpas davası Ergenekon’da gözaltına alındı, 11 yıl yargılandı ve beraat etti.

(Murat Ağırel)

2020 Mart ayında “şehitlere şehadet dilediği” bir sosyal medya paylaşımı nedeni ile yedi ay Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldı. Ağırel 2019 yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından medya dalında “Şeffaflık Ödülü”, 2019 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ‘‘Yılın Gazetecisi’’ Ödülü, Basın Konseyi tarafından 2020 Basın Özgürlüğü Ödülü’nü aldı. 2020 yılında TMMOB Mimarlar Odası tarafından “Emre Madran Dayanışma Ödülü”ne layık görüldü.