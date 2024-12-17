Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:37

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:37

2025 üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları, 1 Eylül'den bu yana devam ediyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvurusu son gün tarihi çiftçiler tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 ÇKS kayıt yenileme nasıl yapılır? 2024 ÇKS kayıt yenileme son gün ne zaman?

ÇKS NEDİR, ÇKS BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Tarımla uğraşan üreticilerin çiftçiliği meslek olarak icra ettiklerini kanıtlar nitelikte, resmî bir belge olan çiftçilik belgesi; ziraat odaları tarafından verilir. ÇKS olarak da bilinen ve resmî belge niteliği taşıyan bu belgenin en önemli özelliği, çiftçiliği yalnızca meslek olarak icra eden kişilere verilmesidir.

ÇKS KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, 1 Eylül'de başlayan 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek.

Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler.