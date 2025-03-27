Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 27.03.2025 - 12:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından alımı yapacağını duyurdu. Peki, 2025 MSB TMSY işçi alımı başvuruları ne zaman? MSB TMSY işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı 1. Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı ilanındaki şartları güncelleyerek tekrar yayımladı. Bunun yanı sıra, 2. Engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları da alınmaya başlandı.

MSB'nin 1. ve 2. Engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları, 20-24 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kabul edildi ve başvuru sonuçları 27 Mart'ta ilan edildi.

Kura çekimi, 22 Nisan Salı günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak. Kura sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Kura çekimi sonrasında, sınavda yer alacak adayların sınav yeri bilgileri de yine aynı adresten ilerleyen günlerde duyurulacaktır.