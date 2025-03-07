Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:19

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:19

TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular merakla bekleniyor. Peki, 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen TOKİ 250 bin konut projesi için çalışmalar sürüyor. Bakan Murat Kurum, kampanyanın 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti, ancak başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Daha önceki projelerde olduğu gibi, TOKİ 250 bin konut projesine başvuruların internet üzerinden yapılması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemleri ve hangi iller ile ilçelerde kaç konut inşa edileceği hakkında detaylı bilgilere ulaşılacak.