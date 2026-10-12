2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının başlayıp başlamadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet şifresi bulunmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre alabilecekleri gibi internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartıyla da sisteme giriş yapabiliyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler alınıyor. Bu bilgiler, kamu kurumlarının kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulanıyor. Değerlendirme sonucunda, bütçe olanakları doğrultusunda uygun görülen öğrencilere burs, diğer öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.