Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımı için başvuru sürecini tamamlamasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 15.000 Personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları adaylara posta veya e-posta yoluyla bildirilmeyecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımı kapsamında zabıt kâtibi kadrosu için uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, 2024 KPSS puanlarına göre belirlenecek. Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yerleri, 16-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilgili adalet komisyonlarının adliye internet sitelerinde ilan edilecek. Uygulamalı sınav ise 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve adaylardan üç dakika içinde yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmaları istenecek. Sınavın aynı gün tamamlanamaması halinde sonraki günlerde devam edilecek.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, destek personeli (şoför, aşçı ve hizmetli) gibi kadrolar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yerleri ise en geç 17 Ağustos 2026 tarihinde ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde yayımlanacak. Sözlü sınavlar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü başlayacak ve gerekli görülmesi halinde takip eden günlerde de sürdürülecek. Adaylara ayrıca posta veya yazılı bildirim yapılmayacak olup, tüm duyurular ilgili adliyelerin resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek.