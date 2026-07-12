Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen açık satış kampanyası kapsamında, tamamlanan ve yapımı devam eden projelerde yer alan konutlar, kura şartı olmaksızın başvuru önceliğine göre satışa sunuluyor. Peki, 2026 TOKİ kurasız konut başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ kurasız açık satış konut başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

TOKİ KURASIZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ açık satış kampanyası kapsamında başvurular, 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin 20 bin konutluk açık satış kampanyasında kura çekilişi yapılmayacak. Başvuru önceliğine göre konutunu seçen vatandaşlar, ilgili projenin anlaşmalı banka şubelerine başvurarak satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin 64 ilde başlattığı açık satış kampanyasında, gelir ve ikametgâh şartı aranmıyor. Bu kapsamda başvuru sahipleri, istedikleri ildeki projelere başvuruda bulunabiliyor. Ancak kampanyadan yararlanabilmek için başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması, kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı bir konutunun olmaması ve daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması gerekiyor. Ayrıca kampanya kapsamında bir hane halkı adına (kişinin kendisi ve eşi) yalnızca bir konut satın alınabiliyor.

TOKİ AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI

2026 TOKİ açık satış kampanyasında konut fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlıyor. Yapımı devam eden konutların, sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Buna göre, peşin ödemelerde yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinatla 72 ay vadeli ödemelerde yüzde 8 indirim uygulanırken, yüzde 25 peşin ve yüzde 25'i bir yıl sonra ödeme seçeneğinde ise 60 ay vade imkânı sunuluyor ve bu modelde indirim uygulanmıyor.