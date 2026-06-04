2026 Ağustos celbi askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Peki, 2026 Ağustos dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

2026 AĞUSTOS DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yükümlüler için yeniden bir sınıflandırma yapılmayacak. Öte yandan, sevk döneminde mazeretsiz şekilde bakaya kalan yedek subay ve astsubay adayları, er statüsünde silah altına alınabilecek.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHİ

Yedek subay ve astsubay adayları ile er statüsündeki birinci grup yükümlüler 06 Ağustos 2026 tarihinde sevk edilecek. İkinci grup erlerin katılım tarihi 03 Eylül 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 01 Ekim 2026’da birliklerine teslim olacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

2026 Ağustos celbine ait askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, e-Devlet şifrelerini kimlik ibraz ederek PTT şubelerinden temin edebilecek.