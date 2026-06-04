Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 569 personel alımı süreci başlatılıyor. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak alımlarda birçok farklı kadro için istihdam sağlanacağı belirtilirken, kadro detayları da adaylarla paylaşıldı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Adaylar başvurularını 15-29 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların belirli genel şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre adayların Türk vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış bulunması, kamu haklarından mahrum olmaması, askerlikle ilişiğinin olmaması ve görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması şartı aranmaktadır.

Bazı kadrolar için ise özel nitelikler ön plana çıkmaktadır. Güvenlik görevlisi pozisyonlarında erkek adaylar için en az 170 cm, kadın adaylar için ise en az 160 cm boy şartı ile geçerli özel güvenlik kimlik kartı zorunlu tutulmaktadır. Temizlik görevlisi kadrolarında ise son 3 yıl içinde en az 90 gün temizlik hizmetlerinde çalışıldığının SGK hizmet dökümü ile belgelenmesi gerekmektedir.

KPSS puan şartı kapsamında ise merkez alımlarda en az 60, sözlü sınavla yapılacak alımlarda ise en az 70 puan barajı uygulanacağı belirtilmektedir.

KONTENJAN DAĞILIMI VE ALIM YÖNTEMİ

Alımlar, merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere iki ana kategori altında gerçekleştirilecektir. Merkez teşkilatı kapsamında 502 kişi alınacak olup bu alım KPSS puan üstünlüğüne göre, sınavsız şekilde yapılacaktır. Taşra teşkilatı için ise 67 kişilik kadro ayrılmış olup, bu alımlarda KPSS puanı sonrasında sözlü sınav uygulanacaktır.

KPSS puanı ile gerçekleştirilecek 502 kişilik merkez alımında; 128 büro personeli (lisans mezunu), 106 koruma ve güvenlik görevlisi (79 erkek, 27 kadın – ön lisans), 264 destek personeli/temizlik görevlisi (202 erkek, 62 kadın – ortaöğretim) ve 4 teknik destek personeli (boyacı, yalıtımcı) yer almaktadır.

Sözlü sınavla yapılacak 67 kişilik taşra alımında ise 13 arkeolog, 6 müze araştırmacısı, 16 mühendis (inşaat, makine, elektrik-elektronik vb.), 4 mimar ve 25 tekniker/teknisyen kadrosu bulunmaktadır.