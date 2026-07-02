Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt harcı 54.258 TL olarak uygulanıyor.

IMEI KAYIT VE DEĞİŞİM NASIL YAPILIR?

Yeni düzenlemeyle, yurt dışından getirilen cep telefonlarının arıza nedeniyle cihaz veya ana kart değişimi sonrası IMEI güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvurularda ise değişimi gerçekleştiren firmaya ait, eski ve yeni IMEI bilgilerini içeren resmi belgenin ibraz edilmesi zorunlu olacak.