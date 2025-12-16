Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026'ya doğru Eminönü'nden yurttaşlar: 'Çocuklara ufacık bir hediye almaya çalışsan maaş yetmiyor... Ülke hiç bu kadar dibe vurmamıştı'

2026'ya doğru Eminönü'nden yurttaşlar: 'Çocuklara ufacık bir hediye almaya çalışsan maaş yetmiyor... Ülke hiç bu kadar dibe vurmamıştı'

16.12.2025 11:45:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
2026'ya doğru Eminönü'nden yurttaşlar: 'Çocuklara ufacık bir hediye almaya çalışsan maaş yetmiyor... Ülke hiç bu kadar dibe vurmamıştı'

İstanbul'un sembol mekanlarından Eminönü Meydanı'nda yurttaşlar, yeni yıldan beklentilerini ve umutlu olup olmadıklarını anlattı. Yaşadıkları geçim sıkıntısından dert yanan yurttaşlar, bunun yanı sıra ifade özgürlüğü ve can güvenliğiyle ilgili kaygılarından söz etti.

Eminönü'de 2026’ya sayılı günler kala yurttaşlar yeni yılla ilgili beklentilerini dile getirdi. Yurttaşların büyük bölümünün 2026’dan ortak beklentisi ekonominin düzelmesi oldu.

Bir yurttaşın ülkedeki genel durum ve gidişatı “Ortalık korkunç rezalet. Can güvenliğimiz yok, en önemlisi o. Ülke hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Cumhurbaşkanı da hemşehrim, kendisi de inşallah duyar buralardan. Vaziyet hiç güzel değil. Korkuyorum biz de mi içeri gireceğiz; herkes içerde. Kimsenin bir özgürlük hakkı yok; sağı da solu da içerilerde. Çok üzücü olaylar yaşanıyor ama niye böyle oldu anlayamıyoruz. İnşallah herşey feraha çıkar 2026’da” sözleriyle yorumladı. 

YURTTAŞ PİYANGO KUYRUĞUNDA: YA ÇIKARSA?

Bazı yurttaşlar içinse yılbaşı piyangosu bu sene de bir umut kaynağı olmaya devam ediyor. Her sene bilet aldığını ve şu ana kadar hiç ikramiye kazanmadığını söyleyen bir yurttaş ”Yine de deniyoruz, ne yapalım. Ya çıkarsa” dedi. Bir diğer vatandaş da her sene bilet aldığını söyleyerek, “Amortiden başka birşey çıktığı yok, öyle alıyoruz işte” dedi. Piyango bileti sırasında bekleyen bir vatandaş ise, “2026’dan umudumuz var... Bu sene güzel değildi. Ekonomi bayağı düşüşlerde. Herşeye zam geliyor, bir şey alamıyorsun. Ev kiraları pahalı. (2026’da) iyiye gidebilir. Şans...” diye konuştu. Bu sırada arka sırada bulunan bir diğer vatandaş ise, 2026’da bir çok şeyin değişmesini istese de hiçbir şeyin değişeceğine inanmadığını belirterek “Daha kötü olacağız” dedi.

Yurttaşlar şöyle konuştu:

"YAZIKLAR OLSUN DEVLETE"

“Ne olacak; emekli aç. Emekliye para vermiyor ki devlet. Kendilerine 40, 50 (bin) zam yapıyorlar, bize de yapsınlar. 80 yaşındayım bak, oğlumun yanına sığınmışım. 16 bin 800 lirayla nasıl geçineceğim? Şimdi oradan bir simit alacağım öğle yemeği yiyeceğim. Yazık değil mi ya? Yazıklar olsun devlete, başka hiçbir şey demiyorum.”

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

“Güzel günler olsun... Ekonomik sıkıntı herkesin bildiği, yaşadığı birşey. Gitgide kötüye gidiyoruz. Uğraşılmıyor. Her şey de burada söylenmiyor. Söylenecek çok şey var ama söylenmiyor.”

“Hayatım şu an stabil. Ufak tefek sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar başta geliyor. Geçim sıkıntısı diye bir dert var. İnşallah 2026’da bunların hepsi düzelecek, temennimiz o. Gençler olarak umudumuz bu.”

"KESTANE CANIM ÇEKTİ, ALAMADIM"

“Ben emekli olarak, umutlu değilim. Bir sürü şey var. Mesela sağlık konusunda, randevu almaya çalışıyorum alamıyorum. Onun dışında emeklilerin yaşam standardı belli. Mesela şimdi kestaneciye baktım, kilosu 1000 lira. Alamadım. Canım çekti, alamadım işte... 7 tane torunum var. Bayram geliyor, seyran geliyor, yılbaşı geliyor, çocuklara birer tane ufacık bir hediye almaya çalışsan maaşın yetmiyor. Hak, hukuk meselesi (var); kızlarımızın, kadınlarımızın güvenliği noktasında bayağı bir sıkıntı var; çözüm yok. Bir sürü örnekler verilebilir, onun için hiç umutlu değilim.”

"UMUTLUYUM, UMUTSUZ YAŞANMIYOR"

“2026’dan 2025’ göre çok büyük şeyler beklemiyorum. Hep bir umutla giriyoruz, yeni yıldan sağlık, mutluluk, huzur, güvenlik, bunları bekliyoruz. Maddi anlamda da refah bekliyoruz. Ama her yıl aynı şeyler oluyor. Umutlu muyum? Umutsuz yaşanmıyor; umudumuz var. Umarım güzel olur.”

İlgili Konular: #Yoksulluk #Emekli #ikramiye #eminönü

İlgili Haberler

İktidar çelişti: Erdoğan’a göre kişi başına gelir 17 bin dolara yaklaştı, Aile Bakanı Göktaş’a göre 'yoksulluk zincirini kırmak’ için eğitim yardımlarına özel önem veriliyor
İktidar çelişti: Erdoğan’a göre kişi başına gelir 17 bin dolara yaklaştı, Aile Bakanı Göktaş’a göre 'yoksulluk zincirini kırmak’ için eğitim yardımlarına özel önem veriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın en büyük 17., Avrupa’nın en büyük 7. ekonomisi haline geldiğini, kişi başına milli gelirin 17 bin dolara yaklaştığını belirtirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “yoksulluk zincirini kırmak amacıyla” eğitim yardımlarına özel önem verdiklerini vurgulaması dikkat çekti.
BİSAM'dan çarpıcı rapor: Yoksulluk sınırı kritik seviyeye ulaştı!
BİSAM'dan çarpıcı rapor: Yoksulluk sınırı kritik seviyeye ulaştı! BİSAM’ın Kasım 2025 raporu, hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı ekonomik baskının sürdüğünü ortaya koydu. Gıda harcamalarındaki artış, aile bütçeleri üzerindeki yükü daha da artırdı. Yoksulluk sınırına ilişkin güncel tablo dikkat çekti.
İmamoğlu’dan yoksulluk tepkisi: Emekliler böyle bir hayatı hak etmiyor!
İmamoğlu’dan yoksulluk tepkisi: Emekliler böyle bir hayatı hak etmiyor! İBB Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ev tutamadıkları için izbe otel odalarında yaşamak zorunda kalan emeklilere ilişkin habere tepki göstererek, “Milletin iktidarı göreve geldiğinde, emeklilerimiz yoksulluktan ve yalnızlıktan kurtulsun diye canla başla çalışacağız” dedi.