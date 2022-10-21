21 Ekim 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

21 Ekim 2022 Cuma, 07:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BİLECİK 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 9°C, 13°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 11°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 8°C, 15°C

Sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep çevreleri ile yer yer kuvvetli olmak üzere doğu kesimleri ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 21°C

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 17°C, 25°C

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.