21 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:16

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:16

MANİSA ilinde 21 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-21 2024-09-21 09:00:38.26-2024-09-21 15:00:51.791 saatleri arasında Göktaş; GÖKTAŞ, İsimsiz16, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, Göktaş Sk., Göktaş Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-21 2024-09-21 09:00:38.26-2024-09-21 15:00:51.791 saatleri arasında Büyük Güney; GÖKTAŞ, Göktaş Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-21 2024-09-21 09:00:38.26-2024-09-21 15:00:51.791 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-21 2024-09-21 09:00:39.628-2024-09-21 15:00:44.925 saatleri arasında Gelenbe; İsimsiz47, BALIKESİR YOLU, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz49, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-21 2024-09-21 09:00:39.628-2024-09-21 15:00:44.925 saatleri arasında Bostancı; İsimsiz83, İsimsiz68, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-21 2024-09-21 09:00:59.366-2024-09-21 15:00:09.168 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu, , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-21 2024-09-21 09:00:59.366-2024-09-21 15:00:09.168 saatleri arasında Atatürk; , Gördes İç Yolu, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.