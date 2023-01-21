21 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 21 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre önümüzdeki 5 gün boyunca, bazı bölgelerimizde sis, sağanak yağış ve kar bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:
"Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DENİZLİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AĞRI -10°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
VAN -7°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 5°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Peker yine hareketlendi
- Hapishaneden yazdı
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Set iptal edildi
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- AKP'den flaş EYT açıklaması: Tarih verildi!