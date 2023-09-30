7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift yakalandı
Zonguldak’ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift, polis ekiplerince yakalandı. Her iki kişi de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2016 yılından itibaren firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ve mahrem imamlar K.Ç. (41) ve eşi R.Ç (37) yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Malatya’da yakalanan her iki şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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