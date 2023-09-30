7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift yakalandı

Zonguldak’ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift, polis ekiplerince yakalandı. Her iki kişi de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:55
7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2016 yılından itibaren firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ve mahrem imamlar K.Ç. (41) ve eşi R.Ç (37) yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Malatya’da yakalanan her iki şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.


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