Firari FETÖ hükümlüsü Sivas'ta gözaltına alındı!
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. adlı hükümlünün Sivas'ta yakalandığı aktarıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan H.Y.'yi yakaladı.
Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.
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