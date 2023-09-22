Firari FETÖ hükümlüsü Sivas'ta gözaltına alındı!

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. adlı hükümlünün Sivas'ta yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:18
Firari FETÖ hükümlüsü Sivas'ta gözaltına alındı!
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan H.Y.'yi yakaladı.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.


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