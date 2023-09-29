Aranıyordu... FETÖ firarisi iş insanı Isparta'da yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan iş insanı M.T. tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:26
Aranıyordu... FETÖ firarisi iş insanı Isparta'da yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan hükümlü iş insanının kent merkezindeki Davraz Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Düzenlenen operasyonda yakalanan M.T., FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

M.T., işlemlerinin ardından Isparta Kapalı E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


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