Aranıyordu... FETÖ firarisi iş insanı Isparta'da yakalandı
Isparta'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan iş insanı M.T. tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan hükümlü iş insanının kent merkezindeki Davraz Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR
Düzenlenen operasyonda yakalanan M.T., FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
M.T., işlemlerinin ardından Isparta Kapalı E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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