21 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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