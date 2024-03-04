21 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:53
21 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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