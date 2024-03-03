Fatih'te metroda uyuşturucu madde kullanan şüpheli tutuklandı

Fatih'te metroda yolculuk esnasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 19:50
Fatih'te metroda uyuşturucu madde kullanan şüpheli tutuklandı
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Fatih'te metroda yolculuk esnasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir kişinin metroda uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin H.A. (29) olduğu belirlendi. Şüpheli, aynı gün bir metro istasyonunda yakalandı.

Şüphelinin, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan emniyette 22 kaydı olduğu tespit edildi.

H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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