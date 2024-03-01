Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Giresun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 20:16
Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu şebekelerinin deşifre edilip suçların önlenmesi amacıyla Giresun, Adana ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K, V.K. ve M.Y'nin üzerinde çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


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