21 yıl hapis cezası olan hükümlü Balıkesir'de yakalandı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:17

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:27

Balıkesir İlamat İnfaz Bürosu ekipleri, hakkında "birden fazla kişi ile birlikte geceleyin nitelikli yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan C.S. adlı şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, C.S.'yi saklandığı 1. Sakarya Mahallesi'ndeki eve baskın yaparak gözaltına aldı.