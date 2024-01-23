21 yıl hapis cezası olan hükümlü Balıkesir'de yakalandı!
Polis ekipleri; "nitelikli yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıldır aranan ve 21 yıl 4 ay hapis cezası olan şahsı yakaladı.
Balıkesir İlamat İnfaz Bürosu ekipleri, hakkında "birden fazla kişi ile birlikte geceleyin nitelikli yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan C.S. adlı şahsı yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, C.S.'yi saklandığı 1. Sakarya Mahallesi'ndeki eve baskın yaparak gözaltına aldı.
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