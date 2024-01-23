21 yıl hapis cezası olan hükümlü Balıkesir'de yakalandı!

Polis ekipleri; "nitelikli yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıldır aranan ve 21 yıl 4 ay hapis cezası olan şahsı yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:17
21 yıl hapis cezası olan hükümlü Balıkesir'de yakalandı!
Abone Ol google-news

Balıkesir İlamat İnfaz Bürosu ekipleri, hakkında "birden fazla kişi ile birlikte geceleyin nitelikli yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan C.S. adlı şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, C.S.'yi saklandığı 1. Sakarya Mahallesi'ndeki eve baskın yaparak gözaltına aldı.


Balıkesir haberleri ceza haberleri Cinsel saldırı haberleri gözaltı haberleri hapis haberleri hükümlü haberleri

İlgili Haberler

12 yıl hapis cezası alan firari çocuk katili yakalandı!

12 yıl hapis cezası alan firari çocuk katili yakalandı!
15 firari hükümlü Kayseri'de yakalandı!

15 firari hükümlü Kayseri'de yakalandı!
Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!

Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!

En Çok Okunan Haberler