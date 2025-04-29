21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Burdur'da yakalandı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:48

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:51

Tefenni İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 23 Nisan’da ilçe genelinde yürütülen uygulamalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan K.E. ve D.A. isimli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Sorgulama sonucunda, K.E. isimli şahsın; "Bina eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 ayrı dosya ile birlikte, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "mala zarar verme" ve "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplamda 21 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Şüpheli K.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.