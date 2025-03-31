Burdur'da 63 yaşındaki adamdan haber alınamıyor!

Burdur'da 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'den dün akşamdan beri alınamıyor.

Burdur'da 63 yaşındaki adamdan haber alınamıyor!
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 15:29

Burdur merkez Kuruçay Köyü'ndeki evinden dün saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'den haber alamayan ailesi arama çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde Burdur Gölü halk plajında Hilmi Güleşir'in montunu bulan ailesi polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri drone yardımıyla göl yüzeyinde arama çalışması başlattı.

Yapılan araştırmalarda Hilmi Güleşir'den bir ize rastlanılmadı.


Etiketler: #Burdur Gölü #Burdur #kayıp

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