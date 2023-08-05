22 gündür kayıp... 15 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor
Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül'den 22 gündür haber alınamıyor.
Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül'ün ailesi, 22 gün önce kaybolan kızlarının bulunması için güvenlik güçlerine haber verdi.
Çevikgül'ün ailesi evlatlarının sırra kadem basmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederken herkesten yardım istedi.
Aile, kızlarını görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesini veya 0554 857 90 06 numaralı telefonla bilgi vermelerini rica etti.
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