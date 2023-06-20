Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:38

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:38

Kurban Bayramı yaklaşırken, bayram tatilini değerlendirmek isteyenler hava durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı'nda tatil yapmayı ve gezmeyi düşünen yurttaşlar Kurban Bayramı hava durumu araştırmalarına başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? 2023 Kurban Bayramı hava durumu nasıl olacak? Bayram'da yağmur yağacak mı? İşte Kurban Bayramı hava durumu raporu...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, bayramda hava durumunu şöyle değerlendirdi:

Bayrama kadar yaz sıcakları beklenirken, Bayramın ilk günü yağışlı hava geri dönecek. Çarşamba gününden sonra 10 gün yağış yok. Bayramın birinci günü yağış olacak.

Sıcaklık bugün İstanbul’da 27 derece. Hafta sonu yaz sıcakları başlıyor. Nem fazla olduğu için hissettiğimiz sıcaklık fazla ve biraz daha bunalıyoruz. Bayramın birinci günü sıcaklıklar azalıyor ve özellikle Marmara Bölgesi’nden itibaren yağış başlıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.