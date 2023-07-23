22 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Çöl sıcakları Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul, Antalya ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
Meteoroloji, 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Çöl sıcakları yurdun büyük bir kesiminde etkisini hissettirmeye başladı. İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Az bulutlu
SAMSUN 20°C, 31°C
Az bulutlu
TOKAT 15°C, 34°C
Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 30°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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