22 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 23.07.2023 - 10:35

Güncelleme: 23.07.2023 - 10:35

Meteoroloji, 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Çöl sıcakları yurdun büyük bir kesiminde etkisini hissettirmeye başladı. İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

İşte il il hava durumu...

MARMARA



Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 25°C, 38°C



Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 26°C, 35°C



Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 24°C, 36°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 25°C, 37°C



Az bulutlu ve açık

EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 34°C



Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 40°C



Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 39°C



Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C



Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 41°C



Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 44°C



Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C



Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 36°C



Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C



Az bulutlu ve açık

KONYA 23°C, 35°C



Az bulutlu ve açık

YOZGAT 16°C, 31°C



Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C



Az bulutlu ve açık

DÜZCE 21°C, 36°C



Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C



Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 30°C



Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 36°C



Az bulutlu

SAMSUN 20°C, 31°C



Az bulutlu

TOKAT 15°C, 34°C



Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 29°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°C



Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 42°C



Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C



Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 41°C



Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 42°C



Az bulutlu ve açık