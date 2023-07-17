Meteoroloji'den kritik uyarı: Daha kavurucu olanı geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun batısında ve güneyinde halen etkili olan sıcak hava dalgasının, çarşamba gününden itibaren ülkenin genelinde etkili olacağına ilişkin açıklamada bulundu.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadeleri yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
Ankara: 32-36°C
İstanbul: 32-35°C
İzmir: 37-38°C
Edirne: 38-41°C
Çanakkale: 34-40°C
Muğla: 39-41°C
Adana: 35-37°C
Antalya: 39-41°C
Kayseri: 31-34°C
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 17, 2023
???(18 - 24 Temmuz 2023)
Güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak ?? pic.twitter.com/BSqwQVpO2R
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