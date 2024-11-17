22 yaşındaki işçi zımpara makinesine kolunu kaptırdı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kolunu makineye kaptıran 22 yaşındaki işçi yaralandı.
Olay; Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi.
Salih O.(22) zımpara makinesine sol kolunu kaptırdı. Yaralı gencin imdadına işçiler yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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