22 yaşındaki Zeren'in ölümüne neden olmuştu: KYK'deki asansör faciasında 1 tutuklama daha!
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı.
Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki arızalı asansör kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, asansör firması sahibi H.T.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltına alınan H.T. hakkında tutuklama kararı çıkmasıyla; olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.
Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
Yaşanan ihmal, Türkiye genelinde protestolara neden olmuştu. Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu Müdürü, Zeren için eylem yapan öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etmişti.
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