22 yıllık AKP iktidarında orman nüfusu azaldı, rant için yapılaşmalar arttı: Yeşilde de karşıdevrim

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:07

Doğal güzellikler bir bir betona boğuldu. Rant uğruna orman içi yapılaşmalar arttı 2002’ye kadar 250 bin hektar ormanlık alanda maden ve turizm gibi işletmeler için izin çıkarıldı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana da bu izin sayısı 540 bin hektara ulaştı.

Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, bunun bir ormana “karşıdevrim” olduğunu söyledi. Ormanların gözden çıkarıldığını belirten Özkara, “AKP döneminde yapılan tüm değişiklikler ormanların aleyhine oldu. Ormanlarda verilen izinler 910 bin hektara ulaştı. Neredeyse bir milyon hektarlık alanımızı kaybettik. Ormanların korunmasıyla iligli yasaların uygulanabilir olması gerekiyor” dedi. Özkara, “Kesmek ve dikmek aynı şey değil. Kesilenin yerine dikilen fidanın görev yapabilmesi için ekosistemin bir parçası olması, orada bir vücut bulması gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiği zaman görevini yerine getirebilir. Seli azaltır, yağmurun yere ulaşmasını engeller, su kaynaklarını kullanılabilir hale getirir ve erozyonu engeller. Alanın eski haline dönmesi için 100 yıl gerekir” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ BETONA BOĞULDU

AKP’nin iktidara geldiği dönemden bu yana birçok doğa katliamı yaşandı. Kanadalı Alamos Gold, Kaz Dağlarında altın madeni kurmak için 350 bin ağaç kesi. Alamos Gold alandan çıktı ancak şimdi de iktidarın sevdiği iş insanlarından Mehmet Cengiz alanda çalışmalara başladı. Çanakkale Bayramiç’te ağaç katliamına başlayan şirket, 155 bin ağacı keseceğini belirtiyor. Ancak yaşam savunucuları, çapı 8 santimetreden az olan ağaçların sayılmadığını, yoksa bu sayının en az bir milyon olduğunu belirtiyor.

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda geçen sene doğa katliamına jandarma ve polis eşliğinde başlandı. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlanması için ormanın 750 dönümlük alanında maden çalışmaları yapıldı. Köylülerin ve yaşam savuncularının yıllardır korumaya çalıştığı ormanda hemen hemen her gün dinamitler patlatılıyor.

KUZEY ORMANLARI RANT KURBANI

İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları da rant uğruna yok ediliyor. Maden, mega projeler ve kentleşme pençesi altındaki ormanda milyonlarca ağaç kesildi. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı projeleriyle birlikte kent, ormana doğru genişledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan Koru İstanbul: İstanbul Doğal ve Kırsal Alanları Strateji Belgesi’nin verilerine göre, İstanbul’un doğal ve kırsal alanlarının 87 bin 445 hektarı tahrip edildi. Bir hektarlık alanda ortalama 270- 330 ağaç dikilebildiği göz önünde bulundurulduğunda İstanbul’un doğal alanlarında yapılan tahribat 26 milyon ağacın kesiminden daha yüksek.