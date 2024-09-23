23 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:15

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:15

MANİSA ilinde 23 Eylül Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 09:00:00.293-2024-09-23 15:00:00.704 saatleri arasında Kayışlar; İsimsiz14, , İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:00.293-2024-09-23 15:00:00.704 saatleri arasında Çerkez Osmaniye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:00.293-2024-09-23 15:00:00.704 saatleri arasında Dilek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Alibeyli; Nar, Okul Sk., Osmanpaşa Cd., Polatkan, Sadiklar, Sadıklar, Sümer, Tuna, Tuna Sk, Tuna Sk., Zorlu, Çamlıca, Çamlık, Çınar, İstiklal, Şahinler Sk., İsimsiz54, İsimsiz53, A.ÇIKMAZI SK., İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, , İsimsiz56, İsimsiz57, manisa cd., A. Çıkmazı Sk., Alibey Sk., Alibeyli Sk., Atatürk, Atatürk Cd., B Çıkmazı, Gül Sk, Cami, Gül Sk., Hacı İbrahim, Huzur, Hürriyet Cd., Karaosmanoğlu, Konur, Kooperatif, Manisa, Menderes, Menekşe, Mithatpaşa, Namık Gedik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Bedeller; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, Bedeller Köyü Yolu, Bedeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Büyükbelen; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, POLİGON, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İzmir, İrem, İnci, Ünlü, Çınar Çıkmazı, Çimen, Zeytin, Zambak, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, Zafer, Ufuk, Tütün, Turhan, Tunca, Tuna 1, Tuna, Toros, Tatar, Tanzer, Sümbül, Suna, Spor, Seyran, Seyahn, Seher, Sağlık, Saruhanlu Manisa Yolu, Saruhan, Sakarya, Papatya, Oğuz, Nergiz, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz111, İsimsiz113, Akasya Sk., Altay Sk., Aras, Atatürk, Bahçe Sk., Hanımeli, Gürkan, Güldeste, Gökhan, Gök, Gezer, Gediz, Gazi, Fırat, Fevzi Paşa, Fesleğen, Fatih, Egemenlik, Dik Çıkmazı, Cumhuriyet, Ceyhan Sk., Bülbül Sk., Bozkurt Sk., Belen Sk., Başçınar, Şafak, Şebboy, Mlli Egemenlik, Meriç, Menekşe, Menderes, Leylak, Lalezarkırgız, Lale, Kumru, Konak, Kenan Evren, Karanfil, Kahramanlar, Ilgın, Hilal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Heybeli; büyükbelen yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Heybeli Köyü Yolu, Heybeli Köyü İç Yolu, Saruhanlu Manisa Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Çullugörece; İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz114, İsimsiz27, Çullugörece Köyü Yolu, Çullugörece Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Çınaroba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Çakmaklı; kepenekli, Çakmaklı Köyü Yolu, Çakmaklı Köyü İç Yolu, bahadır yolu caddesi, , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Çaltepe; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz19, İsimsiz12, Çaltepe Köyü Yolu, Çaltepe Köyü İç Yolu, köy yolu, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Adiloba; Adiloba Köyü Yolu, Adiloba Köyü İç Yolu, adiloba giriş yolu, okul arkası, kepenekli köy yolu, yeni sokak, İsimsiz170, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, ADİLOBA, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Taşdibi; taşdibi yolu, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, Taşdibi Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Aydınlar; İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Aydınlar Köyü Yolu, Aydınlar Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Bahadır; , seyitoba yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, Bahadır Köyü Yolu, Bahadır Köyü İç Yolu, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Hatıplar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz14, Hatıplar Köyü Yolu, Hatıplar Köyü İç Yolu, aydınlar yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Kepenekli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Kepenekli Köyü Yolu, Kepenekli Köyü İç Yolu, kepenekli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Paşaköy; , SANAYİ, İsimsiz3, EĞREK MEYDANI, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz14, bahadır caddesi, PAŞALAR, İsimsiz18, İsimsiz21, BAHADIR, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz51, İsimsiz53, GÜL, İsimsiz56, ZÜMBÜL, İsimsiz62, UZUNNAR, UFUK 1, SUAT ŞEN, bahadır yolu caddesi, Muammer Şimşir, KARANFİL, CUMHURİYET, 1.BAHADIR ÇIKMAZI, KEPENEKLİ, 1.KEPENEKLİ ÇIKMAZI, BELEDİYE, 1.KURTULUŞ, 3.BAHADIR ÇIKMAZI, köy içi, iç yol, ŞEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Sarıçam; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, aydınlar yolu, sarıçam giriş yolu, Sarıçam Köyü İç Yolu, Sarıçam Köyü Yolu, İsimsiz16, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.749-2024-09-23 14:00:00.472 saatleri arasında Sarısığırlı; Sarısığırlı Köyü İç Yolu, Sarısığırlı Köyü Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 09:00:00.411-2024-09-23 13:00:09.094 saatleri arasında Atatürk; 522. Sk., İsimsiz6, 336. Sk., 352., 356. Sk., 521. Sk., 523. Sk., 527., 520. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:00.699-2024-09-23 12:00:00.046 saatleri arasında Eroğlu; , EROĞLU, Akhisar Zeytinliova Yolu, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:16.881-2024-09-23 13:00:23.659 saatleri arasında Atatürk; 510., 521. Sk., 511. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 517. Sk., 519. Sk., 510 sk, 522, 520., 535, 353/1. Sk., , İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz38, 513, 356. Sk., 355. Sk., 354. Sk., 522. Sk., 520, 521, 160. Sk., 197. Sk., 336. Sk., 352., 353. Sk., 353. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Beyce; , İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz15, Patika, Beyce Köyü İç Yolu, Beyce Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Hatun; İsimsiz54, İsimsiz37, Hatun Köyü İç Yolu, Savaştepe Soma Yolu, Hatun Köyü Yolu, , HATUN, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Göktaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Dualar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Büyük Işıklar; Büyükışıklar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Büyük Güney; İsimsiz28, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Sevişler; Yabacı Sk., İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz6, Sevişer Site, İsimsiz56, Sevişler Site, İsimsiz5, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Sevişler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Kum; İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, Küçükışıklar Köyü , İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz3, İsimsiz1, Savaştepe Soma Yolu, Kum Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Koyundere; Koyundere Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Kızılören; İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, Kızılören - Göktaş , Patika, Kızılören Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Karacahisar; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, Karacahisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:13.004-2024-09-23 15:00:29.287 saatleri arasında Heciz; İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, Heciz Köyü İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, Heciz Sk., İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, Patika, Heciz Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:04.371-2024-09-23 16:00:10.705 saatleri arasında Duğla; Duğla Köyü İç Yolu, , İsimsiz5, İsimsiz1, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 09:00:21.214-2024-09-23 15:00:33.358 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu, , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:21.214-2024-09-23 15:00:33.358 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, Gördes İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 09:00:21.343-2024-09-23 15:00:33.927 saatleri arasında Gelenbe; İsimsiz84, İsimsiz49, İsimsiz83, İsimsiz85, BALIKESİR YOLU, İsimsiz47, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 09:00:21.343-2024-09-23 15:00:33.927 saatleri arasında Bostancı; İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz83 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Temrek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 10:00:00.573-2024-09-23 16:00:00.613 saatleri arasında Değnekler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-23 2024-09-23 10:00:26.929-2024-09-23 16:00:37.887 saatleri arasında Halılar; İsimsiz41, tekeliller, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, halılar, Halılar köyü iç yolu, Halılar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:26.929-2024-09-23 16:00:37.887 saatleri arasında Karşıova; İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-23 2024-09-23 10:00:26.929-2024-09-23 16:00:37.887 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.