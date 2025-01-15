23 ilde 'sahte diploma' ve 'sürücü belgesi' soruşturması: 2 kişi daha tutuklandı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:38

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilen elektronik imzalarla üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, sisteme eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edildi.

TUTUKLU SAYISI ARTTI

7 Ocak'ta 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 67 kişiyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i 'Resmi belgede sahtecilik', 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet' ve 'Bilişim sistemine girme' suçlarından tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Z.K. ve G.C.G. adlı şüpheliler de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Z.K. ve G.C.G, aynı suçlardan tutuklandı.